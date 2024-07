I cittadini chiamano la polizia risponde Piano al setaccio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Identificate dalladi Stato di Ancona circa 173 persone e contestate due sanzioni amministrative per ubriachezza manifesta. Inoltre è stato identificato un cittadino di origine sudanese sul quale pesa un ordine di espulsione che è stato deferito all’Autorità Giudiziaria in quanto inottemperante alla misura. È questo l’esito dei controlli nel fine settimana alSan Lazzaro disposti dal Questore di Ancona, Cesare Capocasa (nella foto). In particolare, tali servizi, sopratutto negli orari serali, garantiscono una presenza costante dei poliziotti, per assicurare la tranquillità di residenti e commercianti.