Grande Fratello nuovi concorrenti avvicinati al cast | altri ritorni a sorpresa nella Casa?

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 28 luglio 2024) Chi saranno idel nuovo? Alfonso Signorini prosegue i lavori verso il reality Il conduttore Alfonso Signorini si appresta a rituffarsi nei preparativi per ildopo aver dedicato le sue energie allo spettacolo della Boheme all’Arena di Verona. Settembre non è poi così lontano e mentre i vari programmi della prossima stagione tv iniziano a riempirsi, come dimostrano i recenti annunci deidi Tale e Quale Show e Ballando con le stelle, la preparazione del reality di Canale Cinque è ancora ampiamente in corso. Troppo presto per gli annunci ufficiali, a maggior ragione se si considera che Signorini ha provato a iniziare ilsvelando i nomi deiin diretta nelle ultime due edizioni (non è da escludere che possa riprovarci dopo la mezza riuscita dello scorso anno).