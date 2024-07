Dialisi in vacanza il servizio sarà esteso in tutta la Toscana fino a settembre

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 28 luglio 2024) FIRENZE –in, proseguirà per tutto: esigenza dovuta al prolungamento della stagione turistica. In alcune realtà era già così. Ora l’estensionegarantita ovunque in tutte le Asl della. “Si tratta di unstorico attivo oramai da tempo nella nostra Regione che fin dall’inizio è stato pensato non solo per i toscani ma per tutti coloro che scelgono laper le proprie vacanze, mettendo a disposizione la qualità delle nostre strutture pubbliche” spiega il presidente Eugenio Giani “A seguito di un confronto con il collega Marras, abbiamo deciso di estendere al mese di, in tutte le Asl della, il– commenta l’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini –: una risposta alle nuove tendenze dei flussi che caratterizzano la stagione turistica, ormai estesa oltre il mese di agosto.