Come finisce il film Schegge di paura | tutta la verità su Aaron Ray

(Di domenica 28 luglio 2024) Nel scioccante finale delScheggie disi complimenta con l’avvocato per il suo intuito, vantandosi di aver ucciso Linda e Rushman senza rimorsi e di aver inventato la personalità del ragazzo timido e balbuziente per mascherare la sua vera natura: quella di Ray. Incredulo, Vail dichiara: “Non è mai esistito un Roy”, malo corregge: “Non è mai esistito un, avvocato”. Stupito e disilluso, Vail lascia il tribunale, uscendo da una discreta entrata secondaria per evitare l’attenzione e la pubblicità che un tempo cercava. Prima di arrivare alla conclusione del, che i produttori volevano cambiare ma Richard Gere si oppose, scopriamo Piñero assassinato e Vail sorprende la corte chiamando Shaughnessytestimone.