Tura PD | un contributo economico comunale alle famiglie per attività culturali bambini e adolescenti

(Di sabato 27 luglio 2024) Treviglio. Una mozione per favorire e incentivare l’accesso alla culanche e soprattutto aiche vivono in situazioni di difficoltà economica. Questo il contenuto del documento presentato in sede di Consiglioa Treviglio dalla consigliera di minoranza, capogruppo del Pd, Matilde. “Moltinon hanno la possibilità di imparare a suonare uno strumento musicale, frequentare un corso di teatro o visitare un museo. Secondo Save The Children la povertà materiale che pesa sul 12,3% dei minori del Nord Italia è uno dei fattori determinanti della cosiddetta povertà educativa. Da queste considerazioni l’idea di offrire un aiutoerogando unper iscrivere i figli a corsi eculli, come corsi di musica, teatro, danza,creative, visite a mostre, concerti e spettacoli.