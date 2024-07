Olimpia Bellini vuole essere tra i protagonisti | Qui per ricambiare la fiducia e migliorarmi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Davideè un nuovo cestista dell’Basket Castel San Pietro Terme! Ala piccola, classe 2005,è un giocatore seppure molto giovane, già pronto per un’esperienza da protagonista in serie B Interregionale. O, almeno, questo è quello che si aspetta e si augura lo staff tecnico guidato da coach Zappi. La sua caratteristica principale, evidente e chiara, per cui si è contraddistinto nel corso dell’intero settore giovanile, è quella diun tiratore puro da 3 punti. È un buon giocatore uno contro uno, perché ha fisico e senso della posizione. Ragazzo serio e motivato, lo staff tecnico è certo che riuscirà ad entrare fin da subito nelle rotazioni ed ottenere un buon minutaggio. Durante il settore giovanile ha vestito la maglia del Basket Ravenna dal 2012 al 2020 per poi passare a Forlì nel tre anni successivi.