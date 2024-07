Montecatini Fanucci e Baroncini chiedono il riconteggio delle schede che hanno sancito l’elezione di Del Rosso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024)(Pistoia), 27 luglio 2024 – Sono stati formalmente presentati a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro i ricorsi al Tar della Toscana da parte di due candidati a sindaco diTerme, entrambi usciti sconfitti dalle ultime elezioni amministrative, contro i decreti di proclamazione degli eletti. Il Tar ha ora fissato le udienze per il 9 ottobre: nel caso in cui vengano accolte una o entrambe le istanze, si procederà alda parte di una commissione prefettizia. A presentare i ricorsi sono stati Edorardo, per il risultato del primo turnoelezioni a sindaco, e da Lucaper quello del ballottaggio.