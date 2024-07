L’ex sede di Cna in vendita La trattativa accelera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024) Conto alla rovescia per ladella vecchiadella Cna in via Simone Martini. La palazzina in mattoni, che ha ospitato l’associazione di categoria fino al 2021, è infatti oggetto di unaprivata, coperta da assoluto riserbo, che potrebbe arrivare a essere perfezionata a breve. La cessione dell’immobile è prevista entro la fine del 2025, ma nelle ultime settimane pare che l’operazione abbia subìto una fortezione. Insieme all’edificio di via Simone Martini, è inanche l’area di sosta retrostante, in quanto pertinenza della palazzina. In questi giorni starebbero arrivando lettere da parte di Cna a coloro che hanno un contratto in essere proprio con la locale Confederazione per l’Artigianato per il posto auto nel parcheggio. Nelle lettere ci sono le disdette dei contratti per cui si avvisa che l’area andrà liberata entro un certo termine.