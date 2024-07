Fiamingo manca solo un gradino Vogliamo l’oro per Mattarella lui è uno della nostra squadra

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) La chiamano la fabbrica delle medaglie perché da sola ne ha più del doppio del secondo sport in questa classifica (130 contro le 63 del ciclismo), nella storia dello sport italiano ai Giochi. In realtà la scherma è soprattutto una fabbrica di valori, una delle immagini più rappresentativegente e del Paese, perché mescola sacrifici ed estro, educazione e genio, disciplina e ribellione. Non è un caso che molti campioni di questo sport siano tipi per niente banali, e che i successi nascano dentro le loro menti ancor prima che sulle pedane. Da questo punto di vista i gruppi azzurrispada femminile esciabola maschile che oggi si giocano le medaglie individuali non fanno eccezione.