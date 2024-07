Clementoni alla prova AI Vinto un bando europeo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024), leader italiano nel settore dei giocattoli educativi, hail"Ricerca e sviluppo per innovare le Marche" presentando il progetto AI4EDUGAMING che ha l’obiettivo di studiare e implementare una piattaforma innovativa di intelligenza artificiale per lo sviluppo di giochi interattivi ideati per bambini in età prescolare e scolare. Il progetto è stato presentato in collaborazione con l’Università di Macerata e in partenariato con altre due importanti realtà del territorio: la software house Ubisive e la Cooperativa Sociale Il Faro, che si occuperanno rispettivamente dello sviluppo tecnologico e della sperimentazione scientifica e pedagogica. I giochi realizzati saranno testati sia da bambini normotipici che da bambini diversamente abili in modo da garantire una maggiore inclusività dei prodotti stessi.