Un’altra tragedia sulle spiagge italiane lo choc nella nota località di mare

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ieri pomeriggio, intorno alle 17:00, la tranquillabalneare di Numana è stata scossa da una tragica scoperta. Il corpo di un uomo di 75 anni, residente in provincia di Como, è stato rinvenuto sulla spiaggia vicino alla foce del fiume Musone. La notizia ha gettato nello sconforto i bagnanti presenti, che hanno assistito impotenti alla drammatica scena. L’uomo, identificato come un turista, si trovava sulla spiaggia per trascorrere una giornata di relax. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe aver accusato un malore improvviso mentre si trovava in acqua. >> Ennesimo dramma al, Orfeo trovato morto. La vacanza di coppia finisce inAlcuni testimoni hanno riferito di aver visto l’uomo in difficoltà, ma i tentativi di soccorrerlo sono stati vani. Nonostante l’intervento immediato dei bagnanti e l’arrivo dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare.