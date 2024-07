Temptation Island 2024 falò di confronto tra Siria e Matteo | come è finita? | Video Witty Tv

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ilditrasegna l’inizio di un nuovo capitolo della loro vita. Cosa è successo?si sono lasciati a? Dopo 21 giorni arriva il fatidicoditra. «Sei bellissima» – sono le prime parole dicon le lacrime agli occhi. «Voglio chiederti scusa per non averti dato attenzioni e non esserti mai stato vicino e dimostrato il mio amore» – diceche poco dopo rivela di essere stato vittima di bullismo. «E’ giunto il momento in cui ti dico una cosa che mi portavo dentro da tanto tempo. Purtroppo da piccolo fui vittima di bullismo: ero un bimbo dolce, davo attenzioni ed ero buono. Questi ragazzini mi hanno preso di mira, mi picchiavano dicendomi che non era da uomo essere dolci» – dicealla fidanzata.