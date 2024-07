Riassunto | Grid Dynamics presenta lo starter kit per l’osservabilità dei dati alimentato dall’IA ampliando così la sua offerta di piattaforma analitica

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 26 luglio 2024) Punti chiave: Il Data ObservabilityKitdiaiuta i clienti a garantire la qualità dei, consentendo di sviluppare soluzioni di IA in modo più rapido e mantenendo l’integrità operativa. Le capacità di questo nuovokit sono fondamentali nell’odierno panorama basato sui, e offrono verifiche complete della qualità deiper fonti dieterogenee, tra cui le verifiche di rilevamento delle anomalie e di distribuzione statistica, perstrutturati e non. Per accelerare il time-to-market, il Data ObservabilityKit offre ai clienti una serie di integrazioni preconfigurate nelle principali piattaforme die data warehouse. Il nuovokit amplia le capacità delladi analisi diper offrire ai clienti una serie completa di servizi suiaziendali pronti all’uso.