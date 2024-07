Ragazzine di 12 anni in due sul monopattino si schiantano contro una Panda | una è gravissima

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024) Giussago, 26 luglio 2024 - Ha perso conoscenza, è stata intubata sul posto e trasportata con l'elisoccorso in codice rosso all'ospedale Papa GiovXXIII di Bergamo, centro di riferimento per la traumatologia pediatrica. Grave dodicenne Ha solo 12la ragazzina rimasta gravemente ferita in quello che non è stato un investimento di pedone, come inizialmente segnalato nella richiesta di soccorsi ad Areu, ma un incidente stradale tra une una Fiat. E' successo poco prima delle 17 di oggi, venerdì 26 luglio, a Giussago, in piazza XXV aprile. La dinamica Lastava transitando in via Roma e ha travolto ilcon a bordo due coetanee del posto. Quella che sulera davanti ha riportato le conseguenze più gravi nell'impatto.