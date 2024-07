Lorenzo Musetti in finale a Umago! Spazzato via il giovane Mensik in due set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024)è indell’ATP 250 di! Il carrarino supera nettamente in semiilrampante ceco Jakubcon il punteggio di 6-4 6-1 in un’ora e diciassette minuti di gioco. Domani si giocherà il titolo contro Francisco Cerundolo che oggi ha battuto Andrey Rublev. L’inizio è subito targato: il carrarino gioca un game di sostanza in risposta sull’1-1 con un paio di grandi difese.si incarta una volta a rete e fa un disastro con il dritto a campo aperto, perdendo così subito la battuta. Unche colpisce bene la palla, vince quasi tutti gli scambi che si prolungano mettendo la partita sul fisico e muovendo il suo avversario grazie al suo campionario di variazioni. Il ceco però riesce a reagire, gioca in maniera spregiudicata in risposta e con tre dritti vincenti si prende il contro-break.