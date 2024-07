Lo chef televisivo Sergio Barzetti aggredito fuori dal suo locale | Non è la prima volta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 26 luglio 2024) Un brutto episodio, quello che ha coinvolto in queste ore, proprietario di Cucina, ristorante che ha il proprio cuore a Malnate, città di adozione dello, e a Mercato Centrale di Milano, oltre che volto noto in televisione per la sua partecipazione al programma “È sempre mezzogiorno” con Antonella Clerici. Nella serata di giovedì 25 luglio,ha infatti subito un’aggressionedal propriomalnatese mentre stava terminando il servizio.Leggi anche: Valentina muore di tumore a 42 anni: si era sposata pochi giorni“Da anni subiamo pressioni, intimidazioni e minacce – ha raccontato lomalnatese – abbiamo diversi processi in corso, ma questaci sono andati giù pesanti. Mentre finivo il serviziodal ristorante due persone mi hanno. Alla fine ci si rialza, anche se questo giro un po’ mi è pesata”.