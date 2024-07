F1 Max Verstappen fa paura a Spa | miglior tempo per dispersione nella FP1 Ferrari distanti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) Maximpressiona a SPA. Nelle prime prove libere del GP del Belgio, l’olandese è di gran lunga il più veloce davanti a Piastri e Albon e faanche per quanto riguarda il passo gara.invece lontana e non pienamente convincente. Sessione che comincia con l’incognita meteo, ma fortunatamente le nuvole ristagnano sopra il circuito senza scaricare perturbazioni.parte fortissimo con gomma bianca facendo il crono di 1:44.550 con 448 millesimi su Russell, 657 millesimi su Hamilton e 738 millesimi su Piastri. Lontanissime sin da subito le, che accusano oltre un secondo dall’olandese, fino a quando Leclerc non si porta a otto decimi. Attorno alla mezz’ora dalla conclusione, tutti montano gomme soft per tornare in pista. Russell parte bene e chiude con il crono di 1:44.225, marisponde immediatamente e fa segnare un impressionante 1:43.