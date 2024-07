Ciclismo presentata la 77a Firenze-Viareggio classica di Ferragosto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024), 26 luglio 2024 - Presso la sede dell'A.S. Aurora in Piazza Torquato Tasso nel quartiere di San Fredianola 77alanazionale per èlite e under 23 la cui edizione si svolgerà come avviene dal 1946 il 15 agosto. Tra i presenti il presidente del CONI regionale Simone Cardullo, il delegato provinciale Gianni Taccetti, quello del Comitato Regionale Toscana diSaverio Metti, Cecilia Del Re e Daniele Grazi referenti dell'Aurora. La storica società fiorentina organizzatrice, è attivamente impegnata per presentare un’altra edizione di lusso grazie alla collaborazione della Regione Toscana, dei Comuni di, e degli sponsor ad iniziare dal grande sostegno del Corpo Vigili Giurati.