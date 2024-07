Berrettini show scala la classifica | è tra i primi 20

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 26 luglio 2024): il tennista romano sembra essere tornato quello della finale di Wimbledon. Stando la. Tra i20 Matteosta riuscendo a rimettersi in sesto dopo un periodo, assai lungo, di appannamento. Il tennista azzurro quest’anno ha vinto due tornei e sta facendo rivedere quanto di buono si era detto sul suo conto. In finale a Wimbledon, per dirla tutta, non è che ci si arriva per caso e senza dubbio l’obiettivo, adesso, è quello di cercare dire di nuovo le posizioni nellaAtp. Diciamo che ci sono tutti i modi per riuscirci. Matteo(Lapresse) – Ilveggente.itAdesso, dopo la vittoria della scorsa settimana, è tornato al numero 50 dellamondialendo una trentina di posizioni. Ma non basta per uno come lui, che vuole a tutti i costi rimanere in alto, restare tra quelli che contano.