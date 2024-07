Aumentano gli incidenti stradali Più feriti ma calano le vittime

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il Prefetto di Ascoli Sante Copponi ha presieduto la riunione periodica dell’Osservatorio per il monitoraggio dell’incidentalità stradale causata dall’eccesso di velocità. Dal raffronto dei dati del primo semestre 2023 con quelli del secondo semestre 2023, è emerso un generale aumento di circa il 27% sul totale deglirilevati. Nello specifico il dato rilevato della Polizia Stradale è incrementato dell’11,6%, quello dell’Arma dei carabinieri segna una crescita del 33,5% circa e quello delle polizie locali un incremento del 33% circa. In diminuzione il numero delle persone decedute in seguito ad incidente stradale, da 10 a 6 (-40%). Il numero deiè invece aumentato del 28,9 %. Riepilogando i dati, su 784sono state le 6 persone che hanno perso la vita e 472 che hanno riportato lesioni.