Accordo sulla cassa integrazione per l’ex Ilva | più di 4 000 lavoratori coinvolti

(Di venerdì 26 luglio 2024)raggiunto tra sindacati e dirigenza per ladegli operai di Acciaierie d’Italia,. Buona parte delle maestranze coinvolte lavorano a Taranto, dove ha sede l’acciaieria più grande d’Europa, da anni in crisi e ad oggi in cerca di nuovi investitori per il rilancio. 3.500 le persone che disporranno dell’ammortizzatore sociale nella città pugliese, su un totale di 4.050. Numeri alti, ma comunque inferiori alle richieste iniziali dei sindacati, che hanno dovuto cedere terreno nei confronti della nuova gestione dell’azienda, commissariata dallo Stato. La decorrenza della misura sarà però retroattiva a partire da Marzo del 2024.