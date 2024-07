Guardia Costiera bagnini e cani di salvataggio in azione per la Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 25 luglio 2024) Una mattinata di iniziative in occasionedi salvataggi esono stati i protagonistiper mostrare le principali tecniche di, anche con dimostrazioni pratiche, per sottolineare quanto sia fondamentale la sinergia tra i vari attori coinvolti al fine di scongiurare tragedie in mare. Gaeta Ladi Gaeta ha presieduto nella mattinata di oggi sulle spiagge del Comune di Fondi una dimostrdi salvamento. L’evento ha visto la partecipdel Comune di Fondi,Scuola ItalianadiCroce Rossa Italiana, degli assistenti bagnanticooperativa Mare Amico e del Comandolocale Polizia Municipale.