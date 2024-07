Como molesta i pazienti al pronto soccorso del Valduce e aggredisce i poliziotti | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 luglio 2024), 25 luglio 2024 – Ieri sera alle 23 si è presentato aldel, ha dato in escandescenzendo i, e si è poi scagliato contro idella Squadra Volante intervenuti per fermarlo, che hanno dovuto utilizzare lo spray urticante. Alla fine di un concitato intervento, è statoun giovane di 24 anni originario della Sierra Leone, richiedente asilo politico e senza fissa dimora, accusato di per resistenza lesioni a pubblico ufficiale e detenzione di droga, e denunciato per oltraggio, per il rifiuto di fornire la sua identità e per aver danneggiato l’auto di servizio della polizia. Questa mattina è stato processato per direttissima.