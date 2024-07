Aspettando Don Giovanni Villa Stonorov risplende con Mozart

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) "Don" è l’ultimo appuntamento de L’Antidoto, la rassegna estiva a cura di Daniele Giorgi che si svolge a(Via di Felceti 11, Pistoia), sede della Fondazione Iorio Vivarelli. In attesa del capolavoroiano che figura nel cartellone della prossima stagione musicale pistoiese, domani sera, venerdì 26 luglio, alle 21.15 nel suggestivo parco della, un interessante concerto lirico porta sulla scena i giovani artisti, italiani e stranieri, che partecipano alla masterclass promossa dalla Fondazione Teatri di Pistoia e in corso alladi Scornio, per lo studio e la messa in scena di alcuni capisaldi del repertorio lirico. La masterclass è tenuta dalla cantante Vivica Genaux e dalla vocal couch Sabina Arru con Alessandro Argentini, acclamati professionisti e docenti.