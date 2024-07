Ancora rincari L’inflazione rallenta ma continua a crescere Spesa carrello a +12%

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024)in provincia di Forlì-Cesena è stabile ed è più bassa sia della media regionale che nazionale. Questo il quadro che emerge, sulla base dei dati Istat elaborati dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna, nel mese di giugno. Nel dettaglio, la tendenza risulta crescente nei primi tre mesi dell’anno, per poi calare dal mese di aprile. Nello specifico, nei primi sei mesi dell’anno scendono i prezzi delle comunicazioni e dei beni energetici, mentre si registra un aumento negli altri capitoli di. La stabilizzazione del ritmo di crescita si deve principalmente al venir meno delle tensioni sui prezzi dei beni alimentari non lavorati (+0,3% dopo il +2,2% di maggio).il tasso di crescita su base annua anche per i prezzi del "della" (+1,2% da +1,8%), come anche deldi fondo (a +1,9% da +2%).