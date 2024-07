Una balena attacca un peschereccio al largo nel New Hampshire immagini incredibili

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Attimi di terrore nelle acque del New, costa statunitense dell’Atltantico, dove unaun. L’improvviso balzo del cetaceo inclina la barca, scaraventando a mare i due membri dell’equipaggio e danneggiando l’imbarcazione.Leggi anche: Piemonte, incidente in montagna: muore un escursionista di 63 anni Il fatto è stato documentato dalle riprese video di un’altra imbarcazione che si allontana rapidamente dall’area. I due pescatori, scaraventati in mare, se la cavano senza ferite. Illeso, a quanto pare, anche l’enorme cetaceo. Il video dell’attacco Two people were thrown into the ocean after a whale landed on their fishing boat off the Newcoast on Tuesday morning, and the entire incident was caught on video by two brothers on a nearby boat https://t.co/tZ4tildSTx pic.twitter.