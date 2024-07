Kiwior avanza per l’Inter! Ma con un piano della società – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 24 luglio 2024)è uno dei nomi per la difesa del, che deve essere completata con l’ultimo innesto necessario. Su Tuttosport si apprendestrategia per arrivare al giocatore dell’Arsenal. DI RITORNO? – Jakubha già giocato in Italia, dall’agosto 2021 a gennaio 2023 con lo Spezia. Poi è andato all’Arsenal, ma ora può tornare in Serie A con. Dopo che è naufragata la trattativa per Juan Cabal col Verona, per il trasferimento del colombiano alla Juventus, si pensa ad altri profili per completare la difesa con l’ultimo colpo richiesto da Simone Inzaghi.rispecchia a pieno le caratteristiche “aggiuntive” date da Oaktree: giovane, futuribile, già pronto, non costosissimo. A differenza di Mario Hermoso e Ricardo Rodriguez, che pur essendo svincolati hanno età superiore.