House of the Dragon la riconciliazione tra Daemon e Rhaenyra è possibile a questo punto?

(Di mercoledì 24 luglio 2024)of the, latra? Inganni, risentimenti e relazioni illecite non sono riservati solo ai Verdi. I problemi in paradiso continuano per il Team Black, e anche se(Emma D’Arcy) e(Matt Smith) erano una coppia iconica nella prima stagione diof the, la seconda stagione ha approfondito gli aspetti più problematici della loro relazione. Dopo un’esplosiva discussione e l’allontanamento in “la crudele”,si rifiuta ancora di comunicare con la moglie e la sua assenza (o abbandono) ha vistoperdere uno dei suoi più forti alleati in un momento critico della Danza dei Draghi. Tra il recente bacio dicon Mysaria (Sonoya Mizuno) e il continuo peggioramento dello stato mentale di, la situazione sembra piuttosto precaria per i due.