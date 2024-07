Enorme tragedia Gigi D’Alessio colpito dal dramma il messaggio da lacrime

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Unpubblico di grande vicinanza.è tornato sui social e nelle scorse ore ha pubblicato una a Instagram Story con due foto, un cuore e una dedica commovente. È un’estate intensa quella del cantante napoletano, impegnato nel suo tour che lo porterà in giro per l’Italia. Grande attesa per la tappa di Golfo Aranci, in provincia di Olbia, Sardegna, che si svolgerà nella serata di giovedì 25 luglio 2024 e sarà l’unica data gratuita; si svolgerà in piazza Cossiga alle ore 22:00.proporrà in scaletta i brani che lo hanno reso celebre in 30 anni di carriera: “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, “Una magica storia d’amore”, “Un nuovo bacio”, “Annarè”, “Fotomodelle un po’ povere”, e tanti altri ancora. Incluso il nuovo singolo appena uscito “Nu Dispietto“.