Ancona è Maurizio Grilli all' unanimità il nuovo presidente AAto2

(Di mercoledì 24 luglio 2024), 24 luglio 2024 - E’, neosindaco di Montemarciano ildell’, servizio idrico integrato di. Dopo la raffica di astensioni della scorsa settimana ieriè stato eletto all’anche se non sono mancate perplessità sulla sua poca esperienza. Anche i sindaci di centro sinistra che pure come quote avrebbero la maggioranza , seppur di misura (50,2%) hanno votato, accontentandosi della vicepresidenza andata al sindaco di Camerano, il democrat Oriano Mercante. «Il voto dell'assemblea – commenta a caldo il neo- è il segnale positivo che speravo fin dall'inizio perché c'è un percorso di sviluppo e miglioramento per la rete idrica da proseguire in piena collaborazione tra tutti territori. Ringrazio iluscente, Sauro Ragni (sindaco di Staffolo, ndr) per il grande impegno profuso in questi anni.