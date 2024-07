Amo da sempre l’informatica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) "Puntavo alla lode fin dal primo anno di scuola superiore - racconta Giulio Mazzanti, neodiplomato dell’istituto Pacinotti -. Mi ero posto questo obiettivo fin dall’inizio e sono contento di aver portato a casa il risultato, che dedico alla mia famiglia". E’ soddisfatto, Giulio, del suo cento e lode che arriva al culmine di un percorso scolastico in cui non si è risparmiato, riuscendo a conciliare con lo studio anche vari impegni lavorativi. "Ho iniziato molto presto a darmi da fare - spiega - accumulando qualche piccola esperienza lavorativa nel settore informatico, nel quale vorrei, un giorno, lavorare". Un obiettivo che appare non troppo lontano, dato che Giulio ha già sostenuto e superato i test di ingresso per la facoltà di ingegneria informatica.