TS – l’affare si raffredda e Conte aspetta…

2024-07-22 22:29:19 Una brusca frenata sembrerebbe essersi verificata nella trattativa che avrebbe dovuto portare Victor Osimhen ai piedi della Tour Eiffel. Se nelle scorse settimane la concretizzazione dell'operazione sarebbe dovuta essere soltanto una mera formalità, ciò a cui si sta assistendo nelle ultime ore potrebbe portare a scenari del tutto differenti. Alla base dello stallo ci sarebbero dei dissidi interni tra alcuni giocatori del Paris Saint-Germain e la società: stando a quanto riferisce il quotidiano francese l'Equipe, i due attaccanti messi sul mercato dal club – Kolo Muani e Gonzalo Ramos – non vorrebbero lasciare la squadra, cercando di convincere Luis Enrique a cambiare opinione in merito alla loro posizione in squadra.