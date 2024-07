Traffico Roma del 23-07-2024 ore 18 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 23 luglio 2024) LuceverdeBari trovati dalla redazione resta chiusa la tangenziale est per Verifiche Tecniche in corrispondenza dell’uscita di San Lorenzo in direzione Salariadeviato su viale dello Scalo di San Lorenzo e corsia laterale in direzione A24 ripercussioni per ildi zona riaperta al transito invece la carreggiata in direzione San Giovanni di aperta alanche via Lucreziana interessata a precedentemente da un incidente lungo la carreggiata interna del raccordo segnala un incidente in prossimità dell’area di servizio Settebagni Code in direzione Casilinainteso è rallentato sulla carreggiata esterna tra laFiumicino e il video per Napoli per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.