Temptation Island 2024 | Chi è Luigi Scognamiglio il tentatore di Jenny Guardiano fidanzata di Tony

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 23 luglio 2024) Col passare delle settimane, alcuni dei tentatori del docu-reality si sono messi particolarmente in luce, tra questi c'è il single che ha stretto un rapporto particolare con la ragazza di Catania Nella quarta puntata dinuovi tentatori e tentatrici sono emersi e si sono fatti conoscere dal pubblico. Uno di questi è, single campano che ha interagito conconRenda. Ecco cosa sappiamo di lui, la sua attività e i suoi hobby. Chi èdiIl, originario di Marcianise in provincia di Caserta, è un medico di 33 anni in procinto di completare la specializzazione in igiene e medicina preventiva. Durante la pandemia di Covid-19,ha lavorato in prima linea, effettuando visite a domicilio per