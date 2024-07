Spoiler Temptation Island | Lino piangerà Siria bacia un tentatore?

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 23 luglio 2024) Gli ultimi due appuntamenti consaranno davvero sorprendenti. Tutti i nodi verranno al pettine e, finalmente, scopriremo cosa è successo a tutte le coppie in gioco. In questi due appuntamenti che restano, di mercoledì 24 e giovedì 25 luglio, sapremo cosa sarà successo trae Alessia dopo il falò di confronto e, a tal proposito, sono trapelate diverse indiscrezioni. Inoltre, pare chesarà estremamente vicina alSimone. Ecco cosa succederà.disperato per Alessia nelle prossime puntate di? I colpi di scena non mancheranno di certo nel corso delle prossime due puntate di. Come annunciato da Filippo Bisciglia nella scorsa puntata del programma, pere Alessia non è finita con il falò di confronto che hanno avuto. Tra di loro, infatti, ci sarà un nuovo incontro fortemente voluto dal ragazzo.