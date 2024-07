She-Hulk Stagione 2 | il produttore svela le idee per i nuovi episodi

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 23 luglio 2024) Sono passati quasi due anni dalla prima di She-: Attorney at Law, la serie live-action Disney+ dei Marvel Studios che ha fatto conoscere Jennifer Walters / She-(Tatiana Maslany) al pubblico tradizionale. Al momento in cui scriviamo, She-non è ancora stata rinnovata per altrie non è confermato che la Maslany riprenderà il suo ruolo in un prossimo progetto del MCU, ma i fan del personaggio sono sicuramente entusiasti di vedere cosa potrebbe riservare il futuro. Parlando con ComicBook di Deadpool & Wolverine, la produttrice di She-, Wendy Jacobson, ha fatto riferimento a una serie di modi – sia più strani che di strada – in cui la storia di Jen Walters potrebbe continuare. Non conosco la risposta a questa domanda. Voglio dire, se faremo più She-Quello che mi piace di She-è essere nella vita quotidiana di questo personaggio.