Riassunto | i2c Inc annuncia una collaborazione strategica con Beyon Money Business per il lancio di un programma di carte aziendali

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 23 luglio 2024) L’implementazione rapida si associa a una maggiore sicurezza nella nuova iniziativa sulleREDWOOD CITY, California–(WIRE)–i2c Inc., fornitore leader di soluzioni di servizi bancari e di pagamento elettronici, hato oggi di aver avviato unacon, un nuovo verticale che offre soluzioni finanziarie digitali per PMI e aziende, con lo scopo di lanciare unavanzato diper le spesesu misura per i settori delle piccole e medie imprese. Ilsarà disponibile inizialmente nel Bahrain e successivamente in tutti gli Stati del Consiglio della cooperazione del Golfo (GCC).