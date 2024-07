Pizzicato dai carabinieri mentre abbandona dei rifiuti | 68enne denunciato e multato in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 23 luglio 2024) Questa mattina, durante un servizio di perlustrazione del territorio, idella Stazione di Prossedi hannoin stato di libertà un cittadino francese, classe 1956, residente a Frosinone, per il reato di abbandono diti sulla stradale per Pisterzo Il soggetto, alla guida del proprio mezzo, hato sul ciglio della stradale per Pisterzo (LT) tre imballaggi in plastica contenenti residui di potatura di piante da giardino. Questo comportamento ha portato alla segnalazione del cittadino alle autorità competenti. Azione di contrasto all’abbandono dicontinuano a monitorare il territorio per prevenire e contrastare l’abbandono illegale di, assicurando che chiunque venga colto in flagrante siae perseguito secondo la legge.