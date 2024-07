Pallamano Parigi 2024 Norvegia in allarme | virus intestinale per i giocatori

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 luglio 2024) La stella Sander Sagosen e non solo: ben quattrodidellasono stati colpiti da un, a poche ore dall’inizio ufficiale delle Olimpiadi di. Il team nordico ha ritardato la partenza verso la Francia per la ragione precedentemente menzionata, allarmante non soltanto per il numero diinteressati, ma anche per l’isolamento momentaneo degli altri atleti per fare in modo che il problema non si diffondesse troppo in rosa. Il già citato Sagosen, Sebatian Barthold, Simen Lyse e Magnus Sondena sono al momento fuori causa in ottica esordio olimpico contro l’Argentina; qualora i pallamanisti citati non dovessero recuperare in tempo per il debutto, fissato sabato 27 luglio, si tratterebbe di unafortemente rimaneggiata all’Area Paris 6 Sud.