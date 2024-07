Gamescom 2024 | Microids sarà presente all’evento

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 23 luglio 2024)ha annunciato la sua partecipazione alladi quest’anno. Dal 21 al 25 agosto, i visitatori del padiglione 6, stand B060 (presso lo stand Astragon Entertainment/), avranno l’opportunità di provare in anteprima tre dei titoli più recenti ed entusiasmanti del publisher. Empire of the Ants Gli amanti della strategia e dei giochi basati sulla natura non possono perdersi Empire of the Ants. Ispirato all’iconica saga di Bernard Werber, questo gioco permette ai giocatori di assumere il ruolo di una coraggiosa formica di nome 103.683e, con una visuale in terza persona. In questa avventura, i giocatori dovranno guidare una colonia di formiche verso la prosperità attraverso battaglie tattiche e strategie elaborate.