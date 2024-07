Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Marsciano (Perugia), 23 luglio 2024 – Era solo in casa e stava soffrendo per ilasfissiante. Non sapendo come risolvere ha chiamato il 112 perre. Protagonista unoriginario di Atlanta ma residente a Marsciano, in provincia di Perugia. L’anziano signore è stato subito soccorso daiche si sono accertati delle sue condizioni di salute. I militari gli hanno poi offerto una bevanda fresca e gli hanno acceso ilper rinfrescare l’ambiente. La chiamata al numero unico di emergenza è arrivata intorno alle due del pomeriggio. L'operatore che ha ricevuto la telefonata, resosi conto del problema e delle difficoltà in cui versava l'anziano - riferisce l'Arma -, ha immediatamente inviato una pattuglia alla sua abitazione per verificarne le condizioni di salute.