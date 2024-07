Catanzaro 24enne muore in auto La Procura | Uccisa dall’airbag Takata difettoso

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 23 luglio 2024) È stato l’airbagdella suaa uccidere Martina Guzzi, 24 anni, morta lo scorso 28 maggio in un incidente stradale a. Lo sostiene la relazione preliminare richiesta dallacalabrese. Il documento, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, “esclude altra lesività traumatica riconducibile all’incidente”. La ragazza potrebbe essere la prima vittima italiana del malfunzionamento degli airbag prodotti dalla giapponese(fallita nel 2017) e forniti a molte casemobilistiche, tra cui Stellantis, Honda, Volkswagen, Audi, Skoda, Bmw, Toyota. I problemi riscontrati in questi airbag hanno portato alcune di queste aziende a intraprendere una massiccia campagna di richiamo delle. In Italia si sta rivelando particolarmente macchinosa, in particolare, la campagna avviata da Stellantis. Martina Guzzi guidava una Citroen C3 di proprietà del suo ragazzo.