Calciomercato Napoli un top club piomba su Hermoso | si complica l’affare

(Di martedì 23 luglio 2024) Ilazzurro rischia di veder sfumare l’obiettivo spagnolo. Il colpoè più lontano che mai, affareto. In questa prima fase diilha provato ad accontentare Antonio Conte in tutte le sue richieste. La priorità delera rifondare o quasi la difesa, rinforzare un reparto che ha vissuto numerose problematiche nell’ultima stagione, un’annata totalmente nefasta. Ilpartenopeo ha chiuso diversi colpi come Rafa Marin e soprattutto Alessandro Buongiorno, investimento da quasi 40 milioni e un giocatore che Conte riteneva fondamentale. Sulla fascia è arrivato a costo zero Leonardo Spinazzola, una trattativa neanche troppota con Conte che da tempo sognava di lavorare con Spinazzola e l’inizio dell’esterno è stato di altissimo livello.