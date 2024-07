Beach Volley Primi nomi dei protagonisti della due giorni civitanovese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Giada Benazzi, campionessa d’Italia, e le vice tricolori Federica Frasca e Alice Gradini hanno ricevuto l’invito per il King & Queenin programma il 6-7 agosto a Civitanova. Sono idi chi cercherà di spodestare dal tronoTobia Marchetto e Sara Franzoni campioni uscenti. Nel torneo femminile invito spedito ad Aurora Mattavelli, la sua partecipazione è in stand by per un infortunio. Qualificata di diritto la regina in carica Franzoni. Nel tabellone maschile oltre a Marchetto ci saranno i vincitoriCoppa Italia, cioè Tiziano Andreatta e Manuel Alfieri, con loro Carlo Bonifazi, campione d’Italia. Il 34enne lettone, naturalizzato italiano, è alle prese con il post operazione al menisco e darà l’ok solo il 28 luglio.