Tajani e Salvini azzerano le polemiche | Il governo è unito e va avanti nessun rischio dall’Ue

(Di lunedì 22 luglio 2024) Le diverse posizioni in Europa non comportano alcunper ilin Italia. A smontare l’idea di un esecutivo in bilico per le scelte europee di Forza Italia e Lega ci hanno pensato direttamente Antonioe Matteo. Entrambi, dopo le fibrillazioni che hanno percorso i due partiti negli ultimi giorni, hanno infatti rassicurato apertamente sul fatto che “arriveremo a fine legislatura”.confermano:a difficoltà nelIntercettato dai cronisti a Bruxelles, dove si trova per il Consiglio Affari Esteri,ha risposto “assolutamente no” a chi gli chiedeva se ci saranno difficoltà nella maggioranza dopo il voto di giovedì scorso a Strasburgo. “Arriveremo a fine legislatura”, ha sottolineato il vicepremier e leader azzurro, ricordando che “è sempre stato chiaro che ci sono posizioni diverse”.