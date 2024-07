Sette musicisti valdarnesi in Olanda

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) Arezzo, 22 luglio 2024 – Un gruppo digiovaniè partito per l’dove fino al 27 luglio registrerà, insieme ad altrettanti colleghi dei Paesi Bassi, alcuni brani del cd celebrativo dei 25 anni di un’esperienza straordinaria di gemellaggio: il progetto del Cultural Village of Europe. A cavallo del terzo millennio, l’Italia diventò protagonista di un’iniziativa di respiro continentale grazie a Pergine Valdarno e nel 1999 l’allora sindaco Massimo Palazzeschi e i componenti della sua Giunta, siglarono il patto di collaborazione, conoscenza e amicizia, firmando la Carta dei Villaggi Culturali d’Europa sottoscritta dalle 12 comunità fondatrici. In un quarto di secolo si sono create tra borghi anche distanti del Vecchio Continente dei legami fortissimi per merito dell’Associazione “Pergine Villaggio Cultuale d’Europa”.