Quindicenne ucciso a Londra da colpi di pistola 6 arresti

(Di lunedì 22 luglio 2024) Nuovo omicidio shock con vittima un giovanissimo a, dove un 15enne è statocond'arma da fuoco in quella che potrebbe essere stato un caso di violenza legata a una qualche gang giovanile. La Met Police (Scotland Yard) ha reso noto oggi di aver arrestato sei giovani, tutti di sesso maschile, sospettati a vario titolo di un possibile coinvolgimento nell'accaduto. Il fatto di sangue risale a ieri. Il corpo del 15enne è stato trovato verso le 7,20 di sera - dopo che alla polizia era stata segnalata una sparatoria - in un parco pubblico nella zona di Ladbroke Grove, a ovest della capitale britannica, adiacente all'area residenziale di Notting Hill. Al momento tutti e sei i fermati restano in custodia, mentre l'investigazione prosegue.