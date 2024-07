Nubifragi nelle Marche | allagamenti e alberi caduti salvata una persona in auto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ancona, 22 luglio 2024 - Maltempo oggi, come anticipato dalle previsioni, con tanto di allerta meteo. Detto, fatto: oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco in varie zone della regione, in particolare con brevi bombe d'acqua e vento che hanno causato la caduta disu strade,di sottopassi e scantinati. I vigili del fuoco hanno anche recuperato alcuni veicoli intrappolati. Tempesta di sabbia in spiaggia a Rimini Gli interventi dei vigili del fuoco Dalle nove sono stati 30 gli interventi in provincia di Pesaro Urbino, 30 nel Fermano, 20 in provincia di Ancona, con situazione particolarmente critica a Jesi, dieci nell'Ascolano e cinque in provincia di Macerata.