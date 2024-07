Kevin Feige positivo sulla nuova sceneggiatura di Blade

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di lunedì 22 luglio 2024) Scritto da Mister Movie , Il reboot di, interpretato da Mahershala Ali, ha affrontato numerosi ostacoli nel suo percorso di sviluppo, tra cui la perdita di due registi e il coinvolgimento di diversi sceneggiatori. Tuttavia,, capo dei Marvel Studios, ha recentemente condiviso un aggiornamento incoraggiante riguardo l’ultimadel film. Il reboot dipotrebbe finalmente essere pronto Durante un’intervista con Shadow and Act,ha dichiarato: “È stato frustrante per noi e per alcuni fan che ci sia voluto un po’ di tempo, ma ora abbiamo uno scrittore che ci sta lavorando. Ho letto metà della suabozza e finora mi sento bene”. Le parole disuggeriscono che l’ultimo tentativo potrebbe essere quello giusto per portare il celebre cacciatore di vampiri sul grande schermo. Al momento, non è stato ancora annunciato chi dirigerà il film.