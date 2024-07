Con Biden purtroppo esce di scena il cattolicesimo conciliare La riflessione di Cristiano

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 22 luglio 2024) Una parentesi che si sta per chiudere? Temerlo è lecito e l’uscita didi Joepotrebbe indicarlo, con ampio margine di attendibilità. Con lui infattidiile si affaccia prepotente la nuova religiosità, identitaria, malata, del vecchio Occidente suprematista. Ne è una perfetta sintesi e rappresentazione il rabbioso vice di Trump, Vance. Con la sua barba e i suoi toni vendicativi, rancorosi, porta in piazza ilMaga, alleato di Trump, dei vescovi americani, quelli che non hanno mai proferito parola sul tentato golpe del 6 gennaio, degli evangelici, del loro rozzo anti femminismo, nostalgico della famiglia patriarcale e della donna ai fornelli. È una religiosità intrisa del nuovo Vangelo, quello della prosperità. Se sei povero vuol dire che Dio non ti ama. È il Vangelo Maga, born in the Usa.